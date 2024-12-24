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МИД Израиля поручил дипломатам в Европе добиваться признания хуситов террористами

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар дал указания израильским дипмиссиям по всей Европе добиваться признания йеменских мятежников-хуситов террористической организацией, пишет The Jerusalem Post.

"Хуситы представляют угрозу не только для Израиля, но и для региона, и для всего мира. (...) Самый простой и необходимый шаг - объявить их террористической организацией", - заявил Саар.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против палестинского движения. Йеменские хуситы в знак солидарности с ХАМАС начали атаковать Израиль, а также морские суда.

Утром 24 декабря израильские военные перехватили ракету, выпущенную из Йемена в сторону центральных районов Израиля. Прилет ракеты привел к срабатыванию сирен противовоздушной обороны на юге и в центре Израиля. Обошлось без пострадавших.

23 декабря хуситы запустили два беспилотника по Ашкелону и Тель-Авиву.

21 декабря запущенная из Йемена баллистическая ракета взорвалась в общественном парке на юге Тель-Авива. Медики подтвердили, что 16 человек, в том числе трехлетняя девочка, получили легкие ранения. Еще несколько человек получили травмы, когда бежали к укрытиям. Хуситы, комментируя удар, заявили, что теперь имеют вооружения для нанесения ударов по крупнейшим израильским городам.

1дл аю ца

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Хроника 17 декабря 2023 года – 24 декабря 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен Израиль ХАМАС хуситы МИД Гидеон Саар Европа
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