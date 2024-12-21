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ЦАХАЛ сообщил о пострадавших в результате удара йеменских хуситов по Тель-Авиву

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали в результате попадания пущенного йеменскими хуситами "объекта" в один из районов Тель-Авиа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"После сообщения об объекте, выпущенном из Йемена по центральной части Израиля, в районе Яфо Тель-Авива (...) несколько человек, получивших легкие ранения, были эвакуированы для получения медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что перед этим "были предприняты безуспешные попытки перехвата".

The Times of Israel уточняет, что йеменская ракета взорвалась в общественном парке на юге Тель-Авива.

Медики подтвердили, что 16 человек, в том числе трехлетняя девочка, получили легкие ранения осколками стекла, а 14 получили ушибы, когда бежали в укрытия, пишет газета.

Хроника 07 октября 2023 года – 21 декабря 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ЦАХАЛ Тель-Авив Йемен хуситы
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