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США нанесли удар по столице Йемена Сане

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении точечных авиационных ударов по йеменской столице городу Сане.

В распространенном командованием заявлении говорится, что "удары были нацелены на ракетный склад и командно-диспетчерский пункт, управляемый (...) повстанцами-хуситами".

"Удары ослабят возможности хуситов по проведению атак, которые были направлены против военных кораблей и торговых судов США в южной части Красного моря, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе", - сообщило командование.

Также в документе говорится, что CENTCOM наносит удары, чтобы защитить персонал США и коалиции, региональных партнеров и международное судоходство.

Издание The Times of Israel обращает внимание, что в заявлении не упоминается о ракетном обстреле Тель-Авива хуситами в ночь на субботу.

США Йемен CENTCOM Сана
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