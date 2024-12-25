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Министры обороны США и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин обсудил в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером ситуацию в Сирии, сообщает Пентагон.

В сообщении говорится, что Остин и Гюлер "обсудили важность создания условий для обеспечения большей безопасности и стабильности в Сирии".

Министр обороны США отметил, что "постоянная координация имеет решающее значение для поддержания успеха миссии по борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ)".

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Хроника 08 – 25 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Ллойд Остин Пентагон Дамаск Сирия
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