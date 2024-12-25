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Пилоты разбившегося в Казахстане самолета, по предварительным данным, погибли

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Летный экипаж, по предварительным данным, не выжил при крушении азербайджанского самолета Embraer в Казахстане, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"Оба пилота, по предварительным данным, погибли", - сказали в оперштабе.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился близ Актау в среду. МЧС Казахстана известно уже о 28 выживших после авиакатастрофы. По данным медиков, на месте крушения самолета в Актау обнаружены тела четырех погибших.

По данным авиакомпании, на борту всего было 62 пассажира и пять членов экипажа. Это граждане Азербайджана, Казахстана, России и Киргизии. Выжившие в основном находились в хвостовой части лайнера.

Самолет летел из Баку в Грозный, но был перенаправлен из-за плохой погоды сначала в Махачкалу, затем - в Актау. Неподалеку от Актау он упал и загорелся.

Казахстан Embraer
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