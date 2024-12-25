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В Баку сообщили, что при крушении самолета AZAL в Казахстане выжили 32 человека

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 32 выживших при крушении самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау в Казахстане.

Об этом заявил представитель пресс-службы Генпрокуратуры Кянан Зейналов на брифинге в среду.

По его словам, в настоящее время совместно с органами прокуратуры Казахстана проводится расследование уголовного дела.

"Мы пока не можем сообщить о каких-либо результатах расследования. Рассматриваются все версии, проводятся соответствующие экспертизы. Следственная группа под руководством заместителя Генерального прокурора Азербайджана командирована в Казахстан и работает на месте происшествия", - сказал Зейналов.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, следовавшего рейсом Баку - Грозный, находились 69 человек, включая 5 членов экипажа. Медики казахстанского Минздрава заявляли о 29 выживших.

В среду близ Актау упал и загорелся самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который выполнял рейс из Баку в Грозный и потерпел крушение рядом с аэропортом.

Из-за плохой погоды в аэропорту Грозного самолет сначала был перенаправлен в Махачкалу, затем из-за метеоусловий - в Актау. Однако там совершить посадку самолет не смог и потерпел крушение.

Крушение самолета в Казахстане

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Азербайджан Баку Актау Казахстан
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