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На саммите СНГ обсудят помощь пострадавшим в авиакатастрофе в Актау

При этом программа мероприятия не поменяется, сообщили в Кремле

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Участники неформального саммита СНГ в Петербурге обменяются мнениями на тему того, какую помощь они могут предложить после крушения самолета Azal в Казахстане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Будут обсуждаться все актуальные вопросы. Наверняка лидеры выразят соболезнования тем, кто погиб в результате авиакатастрофы. Обменяются мнениями о том, как можно кому оказать помощь, семьям тех, кто погиб", - сказал он журналистам.

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"Но, конечно, также будет обсуждение и двусторонних отношений, и дел, связанных с СНГ. А завтра уже продолжат в формате ЕАЭС", - отметил он.

В связи с авиакатастрофой ход саммита не поменяется, добавил он.

"Как таковой официальной программы у саммита нет. "Это неформальный саммит, поэтому четкой повестки дня нет. Это обмен мнениями по актуальным вопросам", - подчеркнул Песков.

Cамолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines по пути из Баку в Грозный был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау. Неподалеку от Актау он разбился. Перед этим экипаж сообщил об отказе системы управления и запросил в Актау аварийную посадку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с ЧП прервал визит в Россию и вернулся в Баку. Еще раньше стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не полетит в Петербург из-за COVID-19.

Пескова спросили, был ли уже в среду контакт президента Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым после авиакатастрофы.

"Будет сегодня общение, сейчас будет общение", - ответил он.

Крушение самолета в Казахстане

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Азербайджан Актау Казахстан Ильхам Алиев Никол Пашинян Петербург Касым-Жомарт Токаев
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