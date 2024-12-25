Поиск

Алиев считает преждевременным говорить о причинах крушения самолета AZAL

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает преждевременным говорить о причинах крушения в Казахстане самолета авиакомпании AZAL, следовавшего рейсом Баку-Грозный.

"Согласно предоставленной мне информации, самолет AZAL, следовавший рейсом Баку-Грозный, из-за ухудшения погодных условий изменил направление полета в сторону аэропорта Актау, трагедия произошла при посадке", - сказал Алиев на совещании в связи с инцидентом.

DigitalМЧС Казахстана сообщило о госпитализации 29 пострадавших в авиакатастрофеЧитать подробнее

По его словам, причины авиакатастрофы неизвестны. "Есть различные версии. Считаю, что пока говорить об этом преждевременно. Вопрос должен быть всесторонне расследован", - отметил он.

Алиев отметил, что в связи с инцидентом Генпрокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело, общественности будет предоставляться информация о работе созданной комиссии и ходе расследования в рамках уголовного дела.

Президент добавил, что в Актау командирована делегация Азербайджана в связи с инцидентом. Алиев также поручил направить в Актау бригаду врачей.

Самолёт Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший в среду из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау на западе страны. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе пятеро членов экипажа.

В Азербайджане в связи с инцидентом 26 декабря объявлен траур.

Крушение самолета в Казахстане

6
Азербайджан Ильхам Алиев Казахстан Актау
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Произошло аварийное отключение энергокабеля между Эстонией и Финляндией

Пилоты разбившегося в Казахстане самолета, по предварительным данным, погибли

Алиев прервал визит в Россию из-за крушения самолета AZAL в Актау

Казахстанские медики уточнили, что при крушении самолета близ Актау выжили 14 человек

Самолет AZAL готовился к посадке в режиме direct mode после отказа системы управления

Основной версией крушения самолета Баку-Грозный названа техническая неисправность

Основной версией крушения самолета Баку-Грозный названа техническая неисправность

Минздрав Казахстана сообщил о минимум шести выживших в падении Embraer

В Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Отстраненный с поста президента Юн Сок Ёль вновь не явился на допрос

Отстраненный с поста президента Юн Сок Ёль вновь не явился на допрос

Что случилось этой ночью: среда, 25 декабря

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии131 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5597 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2069 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });