Алиев считает преждевременным говорить о причинах крушения самолета AZAL

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает преждевременным говорить о причинах крушения в Казахстане самолета авиакомпании AZAL, следовавшего рейсом Баку-Грозный.

"Согласно предоставленной мне информации, самолет AZAL, следовавший рейсом Баку-Грозный, из-за ухудшения погодных условий изменил направление полета в сторону аэропорта Актау, трагедия произошла при посадке", - сказал Алиев на совещании в связи с инцидентом.

По его словам, причины авиакатастрофы неизвестны. "Есть различные версии. Считаю, что пока говорить об этом преждевременно. Вопрос должен быть всесторонне расследован", - отметил он.

Алиев отметил, что в связи с инцидентом Генпрокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело, общественности будет предоставляться информация о работе созданной комиссии и ходе расследования в рамках уголовного дела.

Президент добавил, что в Актау командирована делегация Азербайджана в связи с инцидентом. Алиев также поручил направить в Актау бригаду врачей.

Самолёт Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший в среду из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау на западе страны. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе пятеро членов экипажа.

В Азербайджане в связи с инцидентом 26 декабря объявлен траур.