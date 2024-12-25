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В Азербайджане объявили 26 декабря днем траура в связи с крушением самолета AZAL

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Азербайджане 26 декабря объявлено днем траура в связи с гибелью людей при крушении самолета авиакомпании AZAL недалеко от казахстанского города Актау.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Cамолёт Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший в среду из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту, по данным МЧС Казахстана, находилось 69 человек, в том числе пять членов экипажа.

В оперативном штабе на месте ЧС ранее заявляли "Интерфаксу", что оба пилота самолета, по предварительным данным, погибли.

Крушение самолета в Казахстане

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Азербайджан Ильхам Алиев Актау AZAL
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