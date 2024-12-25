В авиакатастрофе в Актау выжили девять россиян

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Девять из 16 россиян, находившихся на борту рухнувшего в казахстанском Актау самолета, выжили.

Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

Он отметил, что также живы 14 граждан Азербайджана и трое граждан Киргизии.

"По пассажирам: из Азербайджана 37 человек было на борту, 23 погибли, 14 выжили; из Киргизии три человека, все трое выжили; из РФ - 16 пассажиров, семь погибли, девять выжили, из Казахстана - шесть пассажиров, к сожалению, наши соотечественники погибли", - сказал Карабаев на брифинге в Актау.

Он уточнил, что на борту находились 67 человек, из которых 62 - пассажиры, 5 человек - экипаж.

38 человек погибли, выжили 29 человек, в том числе три члена экипажа.

Среди погибших есть один ребенок, его возраст уточняется, сообщил вице-министр здравоохранения Казахстана Ербол Оспанов.

В среду, 25 декабря, самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (адмцентр Мангистауской области Казахстана). На борту находилось 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате крушения 38 человек погибли.