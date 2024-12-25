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На месте крушения самолета в Казахстане найден черный ящик

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - На месте крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау найден черный ящик, сообщил главный транспортный прокурор Казахстана Тимур Сулейменов.

"Черный ящик найден и приобщен вещественным доказательствам", - сказал Сулейменов на брифинге в среду.

В оперативном штабе на месте ЧС "Интерфаксу" заявили, что на месте крушения найден речевой самописец. "Визуально он в удовлетворительном состоянии, подлежит расшифровке", - сказал собеседник агентства.

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев сообщил в свою очередь на брифинге, что трое членов экипажа разбившегося в Актау самолета выжили, двое погибли.

"На борту находились 67 человек, 62 - пассажиры, 5 человек - экипаж. К сожалению, 38 человек погибли, выжившие 29", - сказал Карабаев.

В среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (адмцентр Мангистауской области Казахстана).

Крушение самолета в Казахстане

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Актау Азербайджан Казахстан
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