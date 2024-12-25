Авиакатастрофу в Актау будут расследовать правоохранительные органы Казахстана

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Расследование крушения азербайджанского самолета близ Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана) будут вести казахстанские правоохранительные органы, сообщил вице-премьер республики, глава правительственной комиссии Канат Бозумбаев.

"(Крушение произошло - ИФ) на территории Казахстана. Расследование будут вести правоохранительные органы Республики Казахстан. Но если наши коллеги захотят присутствовать при следственных действиях, их не имеем права не пускать", - сказал Бозумбаев на брифинге в среду.

Он добавил, что для расследования создана следственно-оперативная группа с участием криминалистов и экспертов из авиационной администрации Казахстана.

"Они в рамках уголовного дела соберут все вещественные доказательства, сделают экспертизу и определят причину совместно с соответствующими службами сопредельных государств. Пока преждевременно делать заявления и устанавливать причины", - подчеркнул вице-премьер.

В среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате крушения 38 человек погибли.