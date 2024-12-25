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В Казахстане возбудили уголовное дело по факту авиакатастрофы в Актау

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета близ Актау, сообщили в департаменте полиции на транспорте Казахстана.

Досудебное расследование ведут по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По факту крушения самолета AZAL создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры, сообщило надзорное ведомство Казахстана. В нее включены опытные сотрудники транспортной прокуратуры, МВД и МЧС. На место происшествия в составе правительственной комиссии вылетел главный транспортный прокурор. Уголовное дело находится на особом контроле генерального прокурора Республики Казахстан.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, пытался совершить аварийную посадку в Актау в ручном режиме после отказа автоматических систем, сообщили ранее "Интерфаксу" в оперштабе на месте ЧС.

"Экипаж подал сигнал бедствия в 8:35 и доложил об отказе системы управления. Затем в 8:49 запросил аварийную посадку в Актау и пытался совершить ее в режиме direct mode. Однако в 9:28 самолет столкнулся с землей", - сказали в оперштабе.

В в экстренных службах называли приоритетной версией случившегося техническую неисправность: "Перед катастрофой экипаж доложил диспетчерам об отказе одной из основных систем. Подал сигнал бедствия и затем самолет пропал с экранов радаров".

Перед инцидентом самолет был дважды перенаправлен, сначала в Махачкалу, затем по метеоусловиям - в Актау, сообщили "Интерфаксу" в службах аэропорта Грозного.

Казахстан Актау Баку Грозный Azerbaijan Airlines
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