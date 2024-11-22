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Даты визита президента Венесуэлы Мадуро в Россию прорабатываются по дипломатическим каналам

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сроки визита в Россию венесуэльского президента Николаса Мадуро согласовываются в настоящее время по дипломатическим каналам, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на посольство РФ в Каракасе.

"Россия может стать первой страной, в которую президент Венесуэлы совершит госвизит после его инаугурации в январе 2025 года", - говорится в материале издания.

Ранее зампред правительства Дмитрий Чернышенко передал при личной встрече Мадуро приглашение от президента России Владимира Путина посетить нашу страну, пишут "Известия".

Венесуэла Николас Мадуро РФ
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