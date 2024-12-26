Глава МИД Ливана выразил надежду на добрососедские отношения с Дамаском

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб в телефонном разговоре с со своим сирийским коллегой Асаадом Хасаном аш-Шибани выразил стремление построить добрососедские отношения Бейрута и Дамаска, которые будут служить интересам народов обеих стран, сообщает LBCI.

Оба министра признали необходимость провести встречу в начале следующего года и обсудить проблемы, затрагивающие обе страны.

Вооруженная сирийская оппозиция 8 декабря объявила о захвате Дамаска и начала формирование переходных органов власти.

21 декабря временное правительство Сирии назначило аш-Шибани министром иностранных дел.