Израиль пока не установил прямой контакт с новыми властями Сирии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Израиль не ведет диалог непосредственно с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, террористическая группировка, запрещенная в России) в Сирии, сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванного представителя израильских властей.

"Израильское официальное лицо сказало The Times of Israel, что Израиль не установил прямой контакт с ХТШ - группировкой, взявшей Сирию под контроль", - информирует газета.

"Мы передаем сообщения через различные силы", - объяснил представитель властей.

Также он сказал, что, если друзы (этноконфессиональная группа арабов в Ливане, Сирии, Иордании и Израиле - ИФ) в САР окажутся в опасности, израильские власти обсудят этот вопрос и будет действовать в интересах Израиля.

Кроме того, он заявил о желании Израиля, чтобы "курды были сильны и независимы". Источник добавил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждает с США развитие событий в Сирии, в том числе вокруг курдов.

В середине декабря The Guardian со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена сообщала, что Вашингтон вступил в контакт с представителями новых властей Сирии. "Блинкен сообщил о прямых контактах с представителями победившей в Сирии группировки ХТШ", - писала газета.

В среду председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз готов взаимодействовать с пришедшим к власти в Сирии ХТШ, чтобы внести вклад в восстановление страны.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.