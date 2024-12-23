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The Times сообщила о планах Тегерана поставлять оружие "Хезболле" по воздуху

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Власти Ирана из-за смены власти в Сирии изучают вариант с поставками вооружения ливанскому шиитскому движению "Хезболла" по воздуху через аэропорт Бейрута, пишет The Times со ссылкой на источник в регионе.

По информации издания, западные страны обеспокоены тем, что, потеряв опорный пункт в аэропорту Дамаска для контрабанды оружия в регионе, Иран старается превратить в логистический хаб Бейрут.

По словам источника газеты, эти меры "могут привести к эскалации обстановки".

По данным The Times, несколько дней назад возобновились прямые авиарейсы из Тегерана в Бейрут, однако после смены власти в Дамаске иранские авиаперевозчики не используют сирийское воздушное пространство.

Помимо авиасообщения с Бейрутом, у Ирана есть и другие способы переправить вооружение "Хезболле", в частности, через Ирак, Иорданию и Западный берег реки Иордан. Кроме того, Иран может доставить вооружение морем к побережью Ливана.

Региональные источники утверждают, что Тегеран может попытаться укрепить позиции своих оставшихся союзников в регионе вроде "Хезболлы", шиитского ополчения в Ираке, хуситов в Йемене, палестинских группировок.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" вступило в силу в конце ноября. По его условиям, израильская армия будет поэтапно уходить с территории Ливана и оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля.

Хроника 08 – 23 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Бейрут Иран Ливан Хезболла Дамаск Сирия
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