МИД Эстонии не считает случайностью повреждения подводной инфраструктуры на Балтике

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна не считает произошедшие в последнее время в Балтийском море повреждения подводной инфраструктуры случайностью и заявляет, что инциденты следует рассматривать как нападения на жизненно важные структуры государств.

"Повреждения жизненно важной подводной инфраструктуры стали настолько частыми, что трудно поверить, что это совпадения или ошибки мореплавания. Мы должны понимать, что нанесение ущерба подводной инфраструктуре стали системными и их следует рассматривать как нападение на наши жизненно важные органы", - говорится в обнародованном в четверг заявлении главы МИД.

Цахкна сообщил, что провел переговоры с финской коллегой Элиной Валтонен и стороны согласились, что частые инциденты в Балтийском море не являются несчастными случаями.

В среду в Финском заливе были повреждены подводный электрокабель, а также три кабеля связи между Эстонией и Финляндией. Аналогичные инциденты происходили в Балтийском море и ранее.