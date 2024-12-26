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Эстония предложит НАТО задействовать флот для защиты инфраструктур на Балтике

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложит генсеку НАТО Марку Рютте усилить кораблями защиту критически важных подводных объектов инфраструктуры в Балтийском море в связи с недавними инцидентами. Михал сообщил об этом на пресс-конференции в Таллине по ситуации обрыва кабеля электросвязи с Финляндией Estlink 2.

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"Я свяжусь с генеральным секретарем НАТО, чтобы обсудить усиление или обновление флота для защиты подводной инфраструктуры", - сказал он и высказал мнение, что в этом вопросе следовало бы быть более активными.

"Самое главное, чтобы уровень мониторинга и защиты критической инфраструктуры был повышен. Мы попросим союзников о помощи в этом отношении", - сказал Михал.

Премьер подчеркнул, что "помимо подводной инфраструктуры, в защите нуждается и наземная инфраструктура".

25 декабря финский оператор газотранспортной системы Fingrid объявил о перебоях в электросети Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. В тот же день по подозрению в повреждении кабеля Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Расследование инцидента ведет полиция Финляндии.

В этот же день были повреждены три кабеля связи между Эстонией и Финляндией.

НАТО Финляндия Эстония Кристен Михал Балтийское море Марк Рютте Estlink 2
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