Вышли из строя три кабеля связи между Эстонией и Финляндией

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Вышли из строя три кабеля связи между Эстонией и Финляндией, сообщил в четверг портал ERR.

"В среду вечером Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC сообщили в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) о перебоях в прокладке подводных кабелей между Эстонией и Финляндией. Неисправности касаются трех разных кабелей связи", - говорится в сообщении.

"На данный момент причина отключений неизвестна, но владельцы кабеля работают над их ремонтом, и это не повлияло на конечных пользователей", - сказала пресс-секретарь Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Лаура Лаастер.

По данным Департамента технического надзора, оборваны два кабеля связи, принадлежащие концерну Elisa, а также поврежден один кабель связи, принадлежащий CITIC Telecom.

По словам представителей предприятий, оказывающих услуги связи по кабелям, перебои не оказывают заметного влияния на конечных пользователей, все услуги и коммуникации между Эстонией и Финляндией работают.

"На данный момент причина отключений неизвестна. Владельцы кабелей занимаются ремонтом, и в процессе соответствующие органы также выясняют, что могло стать причиной неисправностей", - сказала Лаастер.

Внешние соединения в Эстонии многократно дублировались, т.е. в случае обрыва подводных кабелей можно использовать альтернативные функционирующие морские кабели или подземные кабели для обеспечения трансграничного интернет-соединения и функционирования различных услуг.

В то же время эстонские и финские системные операторы энергокомпаний Elering и Fingrid сообщили о сбое в среду в 12.26 (13.26 по Москве) в работе электрокабеля EstLink 2.

Представитель Fingrid Арто Пахкин сказал порталу телерадиовещания Yle, что нельзя исключать возможность терроризма или вандализма. По его словам, над подводным кабелем в то же время, когда был обнаружен сбой в работе электросоединения, находились два судна: нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука и контейнеровоз под флагом Гонконга Xin Xin Tian 2. Оба направлялись из Санкт-Петербурга в Египет.