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В США и Израиле невысоко оценивают шансы заключить сделку с ХАМАС до инаугурации Трампа

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Израиль и ХАМАС вряд ли смогут прийти к соглашению по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на израильских и американских чиновников.

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Один из чиновников сообщил газете, что участники переговоров "ждут обновлений" после того, как израильская команда покинула Катар для консультаций в начале этой недели.

"Все еще есть некоторые пробелы", которые необходимо устранить, добавил он.

В среду в ХАМАС заявили, что Израиль продолжает выдвигать все новые условия для заключения соглашения о перемирии, что мешает ходу переговоров.

Переговоры с участием посредников между Израилем и палестинской радикальной группировкой продолжаются уже много месяцев.

В субботу издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники написало, что переговоры о прекращении огня "завершены на 90%".

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