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ХАМАС все еще не предоставил список оставшихся в живых израильских заложников

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Израильские чиновники полагают, что договориться о заключении соглашения между ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников невозможно, пока палестинская группировка не предоставит список тех, кто остался в живых, пишет The Jerusalem Post.

"ХАМАС до сих пор не предоставил список заложников, которые живы. Без этого достичь соглашения невозможно", - заявил изданию неназванный израильский чиновник.

В миреНа первом этапе сделки с Израилем ХАМАС может освободить 34 заложникаЧитать подробнее

Он добавил, что посредники оказывают на ХАМАС давление, требуя этот список, но вероятно, что Мохаммед Синвар, младший брат убитого в октябре лидера ХАМАС Яхьи Синвара, его предоставить отказывается.

По мнению израильского чиновника, без списка можно продолжать переговоры, но "достичь прорыва" без него невозможно.

Переговоры с участием посредников для заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении захваченных ХАМАС израильских заложников не прекращаются уже много месяцев.

Как отмечает The Jerusalem Post, в субботу участник переговоров, палестинский чиновник, сообщил журналистам, что соглашение по заложникам и переговоры о прекращении огня "завершены на 90%".

На минувшей неделе ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что ХАМАС может освободить 34 заложника на первом этапе соглашения.

Израиль в первую очередь требует освободить женщин и детей, включая женщин-военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Взамен Израиль освободит неуточненное число палестинских заключенных, в том числе несколько человек, отбывающих пожизненный срок.

Хроника 07 октября 2023 года – 25 декабря 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС ЦАХАЛ Израиль Газа
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