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МИД Катара заявил о продолжении переговоров по вопросу перемирия в Газе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В катарском МИД во вторник заявили, что Израиль и группировка ХАМАС продолжают обсуждение вопроса о прекращении огня в секторе Газа, сообщает "Аль-Арабийя".

"Переговоры на техническом уровне между сторонами все еще идут", - приводит телеканал слова представителя ведомства Маджида аль-Ансари.

"В данный момент принципиально важные встречи не проходят", - пояснил он.

Аль-Ансари добавил, что идет обсуждение разных тем, но в детали вдаваться не стал.

"Аль-Арабийя" напоминает, что в конце прошлой недели в ХАМАС заявили о возобновлении непрямых переговоров в Дохе. Израиль в свой черед заявил, что дал добро переговорщикам на продолжение контактов.

Предыдущий раунд консультаций в декабре 2024 года завершился взаимными обвинениями сторон в создании тупика на переговорах. Однако власти Катара выражали оптимизм в отношении возможности прорыва на встречах в связи с избранием президентом США Дональда Трампа.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ израильские военные начали операцию против этой группировки.

Хроника 07 октября 2023 года – 07 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Катар Израиль ХАМАС сектор Газа
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