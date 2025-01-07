МИД Катара заявил о продолжении переговоров по вопросу перемирия в Газе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В катарском МИД во вторник заявили, что Израиль и группировка ХАМАС продолжают обсуждение вопроса о прекращении огня в секторе Газа, сообщает "Аль-Арабийя".

"Переговоры на техническом уровне между сторонами все еще идут", - приводит телеканал слова представителя ведомства Маджида аль-Ансари.

"В данный момент принципиально важные встречи не проходят", - пояснил он.

Аль-Ансари добавил, что идет обсуждение разных тем, но в детали вдаваться не стал.

"Аль-Арабийя" напоминает, что в конце прошлой недели в ХАМАС заявили о возобновлении непрямых переговоров в Дохе. Израиль в свой черед заявил, что дал добро переговорщикам на продолжение контактов.

Предыдущий раунд консультаций в декабре 2024 года завершился взаимными обвинениями сторон в создании тупика на переговорах. Однако власти Катара выражали оптимизм в отношении возможности прорыва на встречах в связи с избранием президентом США Дональда Трампа.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ израильские военные начали операцию против этой группировки.