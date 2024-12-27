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"Талибан" и временное правительство Сирии пожелали укреплять двусторонние отношения

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел сформированного движением "Талибан" (запрещено в РФ) правительства Афганистана Амир Хан Муттаки выразил готовность наладить дипломатические отношения с новыми властями Сирии. Об этом сообщил в соцсети директор по связям с общественностью афганского МИД Хафиз Зия Ахмад.

Муттаки провел в пятницу телефонный разговор с министром иностранных дел временного правительства Сирии Асадом Хасаном аш-Шайбани.

"Искренне поздравив своего сирийского коллегу с недавними достижениями, министр иностранных дел Муттаки выразил наилучшие пожелания успехов и прогресса новому правительству. Он также поздравил министра аш-Шайбани с назначением на пост министра иностранных дел, пожелав ему успешного пребывания на посту", - говорится в сообщении.

Муттаки выразил готовность установить хорошо структурированные дипломатические отношения с Сирией, отмечается в сообщении.

Аш-Шайбани в свою очередь выразил надежду на укрепление двусторонних отношений между двумя странами и предложил усилить двустороннее взаимодействие путем обмена делегациями и визитов на высоком уровне.

Афганистан Талибан Сирия
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