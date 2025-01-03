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Новый глава МИД Сирии пообещал создать правительство с учетом всех групп населения

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел в правительстве переходного периода в Сирии Асаад Хасан аш-Шибани в пятницу заявил, что в ходе визита в Саудовскую Аравию озвучил намерение Дамаска создать правительство, которое будет представлять все слои населения Сирии.

"В ходе визита мы поделились нашим видением по поводу учреждения правительства, которое основано на партнерстве и эффективности, которое включает в себя все компоненты сирийского общества", - приводит Al Arabiya слова министра.

Также он заявил, что на переговорах обсуждалась разработка плана экономического развития Сирии, который позволил бы привлекать инвестиции.

Ранее аш-Шибани отправился в первую на посту главы МИД Сирии официальную зарубежную поездку - в Саудовскую Аравию. В ходе визита накануне в Эр-Рияде прошли переговоры Аш-Шибани, министра обороны Сирии Мурхефа Абу Касра и главы Минобороны Саудовской Аравии Халида ибн Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

Al Arabiya напоминает, что поначалу в ходе конфликта в Сирии Эр-Рияд поддерживал вооруженную оппозицию, боровшуюся против президента Сирии Башара Асада. Но в апреле 2023 года начался процесс восстановления отношений, когда тогдашний глава МИД Сирии Фейсал Микдад впервые с начала гражданской войны посетил Саудовскую Аравию. В октябре 2023 года Дамаск возобновил работу посольства в Саудовской Аравии спустя более 10 лет после расторжения дипотношений между двумя странами.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Хроника 08 декабря 2024 года – 03 января 2025 годаСмена власти в Сирии
Сирия
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