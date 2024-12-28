Задержанный Финляндией танкер Eagle S переведут на закрытую якорную стоянку

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Задержанный финскими властями танкер Eagle S будет переведен в субботу на закрытую якорную стоянку Свартбек недалеко от порта Килпилахти в Порвоо.

"Перевод осуществляется в связи с тем, что Национальное бюро расследований наложило арест на танкер Eagle S. На время перевода досудебное расследование будет приостановлено", - сообщила в субботу полиция.

Она считает, что новое место является лучшим для проведения следственных мероприятий.

Порт Килпилахти соединен с нефтеперерабатывающим заводом "Несте" в Порво.

Согласно данным сайта Flyk, отслеживающим беспилотные зоны, такая зона введена на морском пути между портом и танкером.

Полиция подозревает, что танкер Eagle S 25 декабря повредил электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. В Финляндии не исключают, что он может быть причастен к повреждению четырех подводных международных телекоммуникационных сетей в Финском заливе.

По данным полиции, экипаж судна состоит из граждан Индии и Грузии.

По сведениям финской таможни, зарегистрированный на Островах Кука Eagle S принадлежит российскому теневому флоту. Таможенная служба расследует случай уклонения от санкций.