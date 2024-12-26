Финляндия задержала танкер по подозрению в повреждении подводного электрокабеля с Эстонией

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного электрокабеля с Эстонией Estlink 2.

"Полиция и пограничная служба задержали 230-метровый танкер под флагом Островов Кука, полностью загруженный нефтью. В настоящее время судно стоит на якоре в финских территориальных водах", - сообщил на пресс-конференции комиссар национальной полиции Илкка Коскимяки.

Начато досудебное расследование. Им руководит департамент полиции Хельсинки.

"Отправная точка для досудебного расследования является отличной, потому что судно задержано и находится в распоряжении властей", - сказал Коскимяки.

По его словам, предполагается, что кабель Estlink 2 был поврежден "внешней силой"

На борту Eagle S не было видно якорей, "по этой причине у полиции были основания подозревать, что с судном происходит что-то необычное", сообщил директор Национального бюро расследований Робин Лардо.

Таможня также начала предварительное расследование по факту правонарушения при отягчающих обстоятельствах.

Судно ранее в этом году не бывало в Финском заливе, но побывало в таких регионах, как Турция и Индия. По мнению таможни, "это важное наблюдение с точки зрения санкций".

С членами экипажа все еще ведутся переговоры, и дополнительной информации об их гражданстве пока нет.

По данным службы мониторинга Marinetraffic, которая следит за прохождением судов, танкер Eagle S направлялся в Египет и явно замедлил свой ход во время прохождения акватории над кабелем.

В среду финский оператор газотранспортной системы Fingrid объявил о перебоях в электросети Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 км линий постоянного тока, из которых около 12 км проложены по суше в Эстонии (подземный кабель), около 147 км - по дну Финского залива и около 14 км - по суше в Финляндии (воздушный кабель).