Финляндия задержала танкер по подозрению в повреждении подводного электрокабеля с Эстонией
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного электрокабеля с Эстонией Estlink 2.
"Полиция и пограничная служба задержали 230-метровый танкер под флагом Островов Кука, полностью загруженный нефтью. В настоящее время судно стоит на якоре в финских территориальных водах", - сообщил на пресс-конференции комиссар национальной полиции Илкка Коскимяки.
Начато досудебное расследование. Им руководит департамент полиции Хельсинки.
"Отправная точка для досудебного расследования является отличной, потому что судно задержано и находится в распоряжении властей", - сказал Коскимяки.
По его словам, предполагается, что кабель Estlink 2 был поврежден "внешней силой"
На борту Eagle S не было видно якорей, "по этой причине у полиции были основания подозревать, что с судном происходит что-то необычное", сообщил директор Национального бюро расследований Робин Лардо.
Таможня также начала предварительное расследование по факту правонарушения при отягчающих обстоятельствах.
Судно ранее в этом году не бывало в Финском заливе, но побывало в таких регионах, как Турция и Индия. По мнению таможни, "это важное наблюдение с точки зрения санкций".
С членами экипажа все еще ведутся переговоры, и дополнительной информации об их гражданстве пока нет.
По данным службы мониторинга Marinetraffic, которая следит за прохождением судов, танкер Eagle S направлялся в Египет и явно замедлил свой ход во время прохождения акватории над кабелем.
В среду финский оператор газотранспортной системы Fingrid объявил о перебоях в электросети Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.
EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 км линий постоянного тока, из которых около 12 км проложены по суше в Эстонии (подземный кабель), около 147 км - по дну Финского залива и около 14 км - по суше в Финляндии (воздушный кабель).