Следующий в РФ танкер встал на якорь в Финском заливе из-за отказа двигателя

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Зарегистрированный в Панаме и следующий в Россию танкер M/T Jazz встал на якорь в Финском заливе из-за отказа двигателя.

"Зарегистрированное в Панаме судно M/T Jazz, следовавшее из Судана в Приморск, Россия, 183-метровое судно рано утром дрейфовало в Финском заливе, а затем бросило якорь к югу от полуострова Ханко", - сообщили в понедельник финские СМИ со ссылкой на береговую охрану Финляндии.

Береговая охрана заявляет, что находится в контакте с судном. В район происшествия направлен буксир и патрульное судно Turva, чтобы гарантировать, что судно больше не будет дрейфовать. Цель состоит в том, чтобы предотвратить нанесение ущерба окружающей среде, отмечается в сообщении.

По данным береговой охраны, ситуация не связана с событиями 25 декабря, когда танкер под флагом Островов Кука мог порвать своим якорем электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.