Песков назвал "узкопрофильным" вопрос о задержании финнами судна с российской нефтью

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с задержанием финской стороной судна, которое, по данным СМИ, перевозило российскую нефть, - это вопрос, не являющийся прерогативой для Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я ничего не могу точно сказать. Это совсем узкопрофильный вопрос, который вряд ли является прерогативой администрации президента", - сказал он журналистам.

Его попросили прокомментировать действия финских властей, задержавших судно, которое перевозило российскую нефть в Балтийском море. Это судно подозревается в причастности к повреждению подводных кабелей, соединяющих Финляндию и Эстонию.

26 декабря сообщалось, что Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного электрокабеля с Эстонией Estlink 2. "Полиция и пограничная служба задержали 230-метровый танкер под флагом Островов Кука, полностью загруженный нефтью. В настоящее время судно стоит на якоре в финских территориальных водах", - сообщил на пресс-конференции комиссар национальной полиции Илкка Коскимяки.

Начато досудебное расследование. Им руководит департамент полиции Хельсинки.

По данным службы мониторинга Marinetraffic, которая следит за прохождением судов, танкер Eagle S направлялся в Египет и явно замедлил свой ход во время прохождения акватории над кабелем. По информации некоторых СМИ, судно вышло из Петербурга.