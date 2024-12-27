Росавиация заявила, что самолет AZAL не мог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер"

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Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, не мог приземлиться в аэропорту российского города из-за введенного плана "Ковер", заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта Грозный была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства", - отметил он.

Ядров сообщил, что в тот день "был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости".

"Командир предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. Командиру предлагали другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау", - сказал глава Росавиации.

По его словам, после крушения пассажирского самолета российская сторона немедленно сообщила казахским и азербайджанским коллегам о своей готовности к сотрудничеству по расследованию трагедии.

"Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать, к этой работе в сотрудничестве с коллегами мы полностью готовы", - подчеркнул Ядров.

В минувшую среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.