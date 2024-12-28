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Путин обсудил с президентом Казахстана ситуацию вокруг крушения самолета AZAL

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

В РоссииПутин принес Алиеву извинения в связи с тем, что инцидент с самолетом AZAL произошел в воздушном пространстве РФПутин принес Алиеву извинения в связи с тем, что инцидент с самолетом AZAL произошел в воздушном пространстве РФЧитать подробнее

"Главы государств обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря вблизи города Актау самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", на борту которого находились в том числе российские и казахстанские граждане", - говорится в сообщении.

"Стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием всех деталей произошедшего, привлечет к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из России, Азербайджана и Бразилии. Эта работа, проводимая на территории Казахстана, будет носить объективный и прозрачный характер", - отметила пресс-служба.

"Лидеры двух стран будут оставаться в постоянном контакте как по вопросам, связанным с расследованием всех обстоятельств трагического инцидента с азербайджанским самолетом, так и по актуальным темам дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества", - подчеркивается в сообщении.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа, из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.

Казахстан Касым-Жомартом Токаев Владимир Путин РФ Азербайджан Актау
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