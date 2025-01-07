Сильное землетрясение произошло в Тибете

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,5 зафиксирован в Тибетском автономном районе КНР у границы с Непалом и Индией, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 04:05 по Москве во вторник землетрясения находился в 181 км к северу от индийского города Дарджилинг, примерно в 87 км северо-восточнее Эвереста (Джомолунгмы).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,1.