Трое пострадавших при крушении самолета Embraer 190 доставлены из Азербайджана в Казахстан

Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение клиники в стабильном состоянии средней тяжести

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Трое пострадавших при крушении пассажирского самолета AZAL Embraer 190, разбившегося близ Актау, в понедельник доставлены в Баку, заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

"Трое пострадавших в авиакатастрофе, проходивших лечение в городе Актау, были доставлены в Баку и помещены в Yeni klinika", - сказал Мусаев.

Министр отметил, что пострадавшие находятся в реанимационном отделении и их состояние стабильное средней тяжести.

Как ранее сообщалось, 9 пострадавших выписаны домой для амбулаторного лечения, пять человек продолжают лечение в "Йени Клинике".

Таким образом, в Баку доставлены 17 пострадавших и тела 28 погибших.