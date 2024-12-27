Армения не планирует ограничивать авиасообщение с Россией

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Власти Армении не планируют отменять выполнение авиакомпаниями гражданских рейсов в Россию после катастрофы самолета авиакомпании Azerbaijan Arilines.

"На данный момент подобное не запланировано", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян.

Это министерство курирует деятельность Комитета гражданской авиации Армении.

Представители армянских авиакомпаний также сообщили "Интерфаксу", что каких-либо изменений в осуществлении авиарейсов из республики в Россию нет, все рейсы выполняются в соответствии с графиком.

Самолет Azerbaijan Arilines, летевший из Баку в Грозный, 25 декабря разбился в Казахстане.

AZAL отменила с 28 декабря рейсы из Баку в 10 российских городов: Грозный, Махачкалу, Владикавказ, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Нижний Новгород и Саратов. Решение принято по постановлению Госагентства гражданской авиации Азербайджана.

Решение основано на предварительных результатах расследования катастрофы с Embraer 190, произошедшей "в результате физического и технического внешнего воздействия", и учитывает "потенциальные риски для безопасности полетов", сказано в сообщении AZAL. Приостановка рейсов будет действовать до окончательного завершения расследования.

Рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск AZAL пока не отменяла.

Чуть ранее о приостановке полетов в Екатеринбург из Астаны объявила казахстанская авиакомпания Qazaq Air. Ограничения будут действовать до 27 января, они введены "для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию", поясняли в компании.

О прекращении на неделю рейсов из Тель-Авива в Москву для "оценки ситуации" 26 декабря сообщала израильская El Al. Решение о возобновлении полетов будет принято в течение следующей недели.