IATA ожидает промежуточный отчет по крушению самолета AZAL в течение 30 дней

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала к беспристрастному и прозрачному расследованию катастрофы с самолетом "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) и напомнила о необходимости в публикации промежуточного отчета в течение 30 дней.

"Такое расследование должно проводиться в соответствии с положениями приложения 13 к Чикагской конвенции, которое требует публикации промежуточного отчета в течение 30 дней с момента аварии", - говорится в сообщении организации.

Обращение IATA последовало после заявлений президентов России и Азербайджана, подтверждающих, что трагический инцидент произошел в российском воздушном пространстве.

"Гражданские воздушные суда никогда не должны быть преднамеренной или случайной целью военных операций. Большая вероятность того, что рейс 8243 "Азербайджанских авиалиний" мог стать жертвой военных операций, на что указывают правительства нескольких стран, включая Россию и Азербайджан, придает первостепенное значение проведению тщательного, прозрачного и беспристрастного расследования. Мир с нетерпением ожидает необходимой публикации промежуточного отчета в течение 30 дней в соответствии с международными обязательствами, закрепленными в Чикагской конвенции. И если будет сделан вывод о том, что ответственность за эту трагедию несут комбатанты, виновные должны быть привлечены к ответственности и преданы правосудию", - приводятся в сообщении слова гендиректора IATA Вилли Уолш.

Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" разбился неподалеку от казахстанского города Актау 25 декабря. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до местного аэропорта около 3 км, он потерпел крушение. Погибли 38 человек.

Накануне сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России". В то время, когда самолет AZAL пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного, столицу Чечни, а также Моздок и Владикавказ "атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", сообщала пресс-служба Кремля.

Алиев сказал, что самолет подвергся "внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России", полностью потерял управление и был направлен в сторону Актау, "и только благодаря мужеству и профессионализму пилотов смог совершить аварийную посадку". Наличие множественных отверстий в корпусе самолета, характер ранения пассажиров и членов экипажа "инородными фрагментами, пробившими обшивку самолета еще в воздухе", а также показания выживших бортпроводников и пассажиров "подтверждают факт внешнего физико-технического вмешательства", сообщала пресс-служба президента Азербайджана. В ходе разговора главы государств отметили "необходимость серьезного и всестороннего расследования всех обстоятельств этой трагедии и привлечения виновных к ответственности".