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Полиция Южной Кореи провела обыски в аэропорту Муана по делу о катастрофе 29 декабря

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Полиция Южной Кореи в четверг обыскала международный аэропорт города Муан, офис авиакомпании Jeju Air и другие места в рамках расследования причин крушения 29 декабря пассажирского самолета, при котором погибли 179 человек, сообщает агентство Yonhap.

Власти уточнили, что ордер на обыск выдали в связи с выдвинутыми обвинениями в халатности, которая привела к гибели граждан.

В частности, в аэропорту полицейские собирали записи разговоров между контрольно-диспетчерским пунктом и экипажем самолета Jeju Air, а также данные о работе системы, обеспечивающей заход самолета на посадку. Следователи главным образом пытаются установить, были ли какие-либо проблемы в обеспечении процесса экстренной посадки разбившегося самолета, в том числе в плане мер, принятых на диспетчерской вышке в ходе инцидента.

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29 декабря самолет возвращался из Бангкока, на его борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Перед крушением диспетчеры направили экипажу предупреждение об угрозе столкновения с птицами, после чего пилот подал сигнал бедствия. На видеозаписях, показанных местными телеканалами, видно, как самолет пытался приземлиться, не выпуская шасси. Лайнер заскользил по земле, врезался в бетонную стену, после чего взорвался и загорелся. Выжили два человека с самолета.

В данный момент все 179 жертв опознаны, прошли первые похороны погибших. К алтарям почтить память жертв по всей стране пришли 158 тыс. человек.

Экстренные службы ранее извлекли черные ящики из обломков самолета. Однако из-за сильных повреждений их пришлось отправить на расшифровку в США.

Южная Корея Муан Jeju Air
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