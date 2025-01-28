В аэропорту Южной Кореи загорелся пассажирский самолет

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет загорелся в международном аэропорту в городе Пусан на юго-востоке Южной Кореи, сообщают во вторник южнокорейские СМИ.

Возгорание произошло в хвостовой части лайнера авиакомпании Air Busan незадолго до взлета.

Все 169 пассажиров и семь членов экипажа к настоящему моменту эвакуированы, никто не пострадал.

На кадрах с места происшествия видно, что самолет практически полностью объят огнем. Поднимаются столпы дыма. Несколько пожарных бригад задействованы в тушении пожара.

В конце декабря в Южной Корее произошло крушение самолета, возвращавшегося из Бангкока, на его борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Перед авиакатастрофой диспетчеры направили экипажу предупреждение об угрозе столкновения с птицами, после чего пилот подал сигнал бедствия. Самолет пытался приземлиться, не выпуская шасси. Лайнер заскользил по земле, врезался в бетонную стену, после чего взорвался и загорелся. Выжили только два человека.