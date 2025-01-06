Президент Франции призвал без наивности воспринимать новый сирийский режим

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французскую дипломатию к трезвому подходу в отношении новых сирийских властей, сообщает газета Le Figaro.

"Мы должны без наивности рассматривать смену режима в Сирии", - цитирует издание его выступление в понедельник перед послами Франции о внешнеполитических приоритетах на 2025 год.

По словам главы государства, Франция будет поддерживать "в долгосрочной перспективе" переход к "суверенной Сирии, свободной и уважающей свой этнический, политический и конфессиональный плюрализм".

При этом, считает президент, Франция должна сохранять верность поддержке "таких борцов за свободу, как курды", которые, отметил Макрон, сражаются против терроризма.