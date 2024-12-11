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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Блинкен отметил, что уход США из Афганистана позволил сфокусироваться на РФ и Китае

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что вывод американских войск из Афганистана в 2021 году был верным решением, в частности, потому что это позволило сфокусироваться на вызовах со стороны РФ и Китая.

"Это дало нам возможность сменить фокус и перенаправить наши ресурсы на вызовы настоящего, начиная от российских действий против Украины и заканчивая многими вызовами со стороны Китая", - заявил Блинкен в среду в Комитете Палаты представителей по иностранным делам на слушании по выводу американских войск из Афганистана.

Госсекретарь отметил, что у президента США Джо Байдена был выбор между "завершением войны и ее эскалацией". По его словам, если бы Вашингтон не вывел свой контингент из Афганистана, то военные действия бы продолжались.

Вместе с тем Блинкен считает, что Байден оказался в непростом положении в том что касается Афганистана, из-за заключенной в 2020 году сделки занимавшего тогда пост президента Дональда Трампа с движением "Талибан" (запрещено в РФ).

В 2020 году Трамп договорился с "Талибаном" о выводе 13 тыс. американских военных из Афганистана и об освобождении 5 тыс. заключенных талибов. Впоследствии Трамп резко критиковал то, как следующая администрация в 2021 году организовала уход американских военных. Позднее доклад специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана возлагал ответственность за проблемный вывод войск США на администрации и Трампа, и Байдена.

В августе 2021 года талибы, практически не встречая сопротивления, захватили почти всю территорию Афганистана, включая крупнейшие города. Боевики группировки вошли в столицу страны Кабул 15 августа. Такое развитие событий вызвало недовольство в политических кругах США, так как это, судя по всему, стало полной неожиданностью для Белого дома.

В связи с этим Вашингтону пришлось в ускоренном режиме выводить свои войска из Афганистана. При этом американские военные не успели вывезти многих афганцев, желавших покинуть родину и имевших основания просить убежища в других странах. Такое развитие событий вызвало возмущение во многих американских СМИ и среди политиков-республиканцев.

США Афганистан РФ Китай Энтони Блинкен
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