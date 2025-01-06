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Индонезия вступила в БРИКС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Председательствующая в БРИКС Бразилия заявила о присоединении Индонезии к объединению в качестве полноправного члена.

"Правительство Бразилии, председательствующее в БРИКС, (...) объявило 6 января о вступлении Индонезии в организацию в качестве полноправного члена", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте бразильского правительства.

Отмечается, что лидеры стран БРИКС еще в августе 2023 года в Йоханнесбурге согласовали данное решение. А в 2024 году индонезийские власти официально объявили, что согласны вступить в эту организацию.

Индонезия БРИКС
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