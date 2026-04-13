В Кремле начинаются переговоры Путина с президентом Индонезии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль, где в ближайшие минуты начнутся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Субианто прибыл в Москву в понедельник с рабочим визитом.

Как ожидается, на встрече президенты обсудят состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Индонезийская сторона, как сообщалось, планирует на переговорах обсудить вопросы энергетической безопасности, в том числе поставки энергоносителей, включая нефть.

Российско-индонезийские переговоры на высшем уровне в понедельник начнутся с участием делегаций двух стран, затем президенты продолжат их в формате рабочего обеда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Путин часто встречается с президентом Индонезии, у лидеров очень хорошие и личные, и деловые отношения.

"В целом российско-индонезийские отношения развиваются достаточно интенсивно, свыше 12% - это рост объема товарооборота между двумя странами", - сказал Песков.

Он напомнил, что в прошлом году Индонезия присоединилась к БРИКС, став полноправным членом объединения. "Поэтому вопросов, которые будут обсуждаться, будут на повестке дня, много. Очень разноплановое взаимодействие идет в области кооперации, поэтому все это будет на повестке дня", - отметил представитель Кремля.

Во встрече также принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава Минэнерго Сергей Цивилев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.