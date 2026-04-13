Поиск

В Кремле начинаются переговоры Путина с президентом Индонезии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Кремль, где в ближайшие минуты начнутся его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Субианто прибыл в Москву в понедельник с рабочим визитом.

Как ожидается, на встрече президенты обсудят состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы.

Индонезийская сторона, как сообщалось, планирует на переговорах обсудить вопросы энергетической безопасности, в том числе поставки энергоносителей, включая нефть.

Российско-индонезийские переговоры на высшем уровне в понедельник начнутся с участием делегаций двух стран, затем президенты продолжат их в формате рабочего обеда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Путин часто встречается с президентом Индонезии, у лидеров очень хорошие и личные, и деловые отношения.

"В целом российско-индонезийские отношения развиваются достаточно интенсивно, свыше 12% - это рост объема товарооборота между двумя странами", - сказал Песков.

Он напомнил, что в прошлом году Индонезия присоединилась к БРИКС, став полноправным членом объединения. "Поэтому вопросов, которые будут обсуждаться, будут на повестке дня, много. Очень разноплановое взаимодействие идет в области кооперации, поэтому все это будет на повестке дня", - отметил представитель Кремля.

Во встрече также принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава Минэнерго Сергей Цивилев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Владимир Путин Индонезия Прабово Субианто
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Индонезия вступила в БРИКС

Новости

Глава ЕК призвала отказаться от единогласия во внешнеполитических решениях ЕС

Нефтепереработка в мире упала в марте на 5 млн б/с

Иран пригрозил ответными мерами портам в Персидском заливе в случае блокады

Минобороны сообщило о продолжении боевых действий после пасхального перемирия

Природный пожар перекинулся из Монголии на территорию Забайкалья

Иран не будет пропускать через Ормузский пролив корабли недружественных стран

Politico отметило, что Венгрия при новом премьере вряд ли быстро изменит позицию по Украине

Аракчи назвал "максималистские требования" США помехой переговорам

Brent подорожала до $102,12 за баррель
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 126 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1626 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8992 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов