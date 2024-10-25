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Индонезия объявила о стремлении вступить в БРИКС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Джакарта объявила о намерении стать членом объединения БРИКС, сообщает сайт МИД Индонезии.

"Индонезия во время саммита в формате БРИКС+ в Казани официально выразила намерение присоединиться к БРИКС", - говорится в пресс-релизе.

Глава МИД страны Сугионо назвал это решение "демонстрацией нашей свободной и активной внешней политики".

"Приоритеты БРИКС совпадают с программой новой администрации Индонезии, в том числе по вопросам продовольственной и энергетической безопасности, искоренения бедности и развития человеческих ресурсов", - подчеркнул министр.

Группу БРИКС в 2010 году образовали Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР (с 2006 года БРИК, тогда без участия ЮАР). В 2024 году к группе присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Сейчас на дальнейшее сближение с группой рассчитывают около 30 стран.

БРИКС Индонезия МИД Сугионо
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