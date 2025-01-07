ХАМАС сообщил о решении всех спорных вопросов для достижения соглашения по сектору Газа

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Все спорные и нерешенные вопросы, которые препятствовали достижению соглашения по сектору Газа, успешно решены. Подписание зависит только от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил телеканалу "Аль-Маядин" представитель движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдул Хади.

"Теперь мяч на стороне Нетаньяху, особенно после достижения согласия со всеми пунктами, и только он может воспрепятствовать соглашению или подписать его", - подчеркнул он, добавив, что ХАМАС на переговорах "проявил большую гибкость".

Хади сообщил, что посредники ждут официальной позиции Израиля и подписания соглашения.

"Больше нет никаких оправданий или предлогов для Нетаньяху, чтобы препятствовать этому соглашению, как он делал в прошлом. Предполагается, что все будет идти в правильном направлении, но мы не можем быть уверены в этом, поскольку Нетаньяху известен своими обманами", - сказал представитель ХАМАС.

"Атмосфера свидетельствует, что соглашение является всеобъемлющим, а не частичным, и направлено на полное прекращение агрессии и полное прекращение израильской оккупации палестинского анклава", - добавил Хади.