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Израиль не получал от ХАМАС список заложников для обмена

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Израиль опроверг сообщения СМИ о том, что ХАМАС утвердил список заложников, которых он освободит на первом этапе сделки.

"На данный момент ХАМАС не предоставил список заложников", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Источник издания Jerusalem Post подтвердил, что Израиль не получал от ХАМАС списков заложников, также все еще неизвестно, кто из заложников жив.

Между тем, по данным 12-го канала, ХАМАС представил список заложников, но не указал, кто остался в живых.

"Переговоры по освобождению заложников в Газе и соглашению о прекращении огня продолжаются", - сообщил газете Jerusalem Post осведомленный источник.

По словам собеседников издания, процесс идет медленно.

Источник также сказал, что решение об отправке главы "Моссада" Дэвида Барни в Катар (планировалось, что он поедет на переговоры об освобождении заложников - ИФ) еще не принято.

По словам источника, Барни отправится в Катар, если будет прогресс в переговорах.

Хроника 07 октября 2023 года – 06 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Катар Моссад ХАМАС
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