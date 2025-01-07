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До 126 возросло число жертв землетрясения в китайском Тибете

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - До 126 человек увеличилось число жертв землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе КНР, передает во вторник телеканал CGTN.

Ранее сообщалось о гибели 95 человек.

Также, по данным китайских СМИ, пострадали не менее 188 человек. Повреждения получили более 1 тыс. строений.

Землетрясение произошло во вторник в 9:05 по местному времени (4:05 по Москве). Эпицентр землетрясения зафиксирован в узде Тингри около города Шигадзе, он залегал на глубине 10 км.

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Ведутся поисково-спасательные работы, задействованы более 1,5 тыс. спасателей. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал приложить все усилия для проведения поисково-спасательных операций с целью минимизации жертв, расселения пострадавших и обеспечения безопасности.

По данным Associated Press, для руководства работы на место событий направился вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин. Правительство Китая выделило $13,6 млн для оказания помощи пострадавшим.

В радиусе 20 км от эпицентра в КНР проживает 6,9 тыс. человек.

В свою очередь Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 7,1. По данным AP, эпицентр располагался в 75 км к северо-востоку от горы Джомолунгма (Эверест), а после землетрясения в течение девяти часов были зафиксированы еще 150 афтершоков.

В столице Непала Катманду, в 230 км от эпицентра, землетрясение разбудило жителей и заставило выбежать их из домов на улицы.

Землетрясение случилось в сейсмически активной зоне, в районе, находящемся на высоте 4,2 тыс. м над уровнем моря.

Си Цзиньпин Китай Тибет
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