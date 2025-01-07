Что произошло за день: вторник, 7 января

Землетрясение в китайском Тибете, смерть Жан-Мари Ле Пена и выброс мазута в Евпатории на западном побережье Крыма

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В результате землетрясения в Тибетском автономном районе КНР погибли 126 человек, еще 188 пострадали. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования китайскому лидеру Си Цзиньпину в связи с этой трагедией.

- Более 38 квадратных километров акватории Керченского пролива очищено от нефтепродуктов после крушения танкеров.

- Умер французский политик Жан-Мари Ле Пен. Сооснователь и бывший руководитель крайне правого "Национального фронта" скончался в возрасте 96 лет.

- Выброс мазута впервые после ЧП с танкерами в Керченском проливе зафиксирован в Евпатории, на западном побережье Крыма.

- В Госдуме поддержали предложение Минобрнауки об отказе от бакалавриата, переходе на базовое и специализированное высшее образование с 1 сентября 2026 года.

- ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося вблизи Актау самолета.