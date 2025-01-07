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Путин соболезнует в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибете

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил китайскому лидеру Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагедией в КНР, унесшей десятки человеческих жизней.

"Уважаемый господин Председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - отмечается в документе.

Как сообщалось со ссылкой на South China Morning Post, до 95 возросло число жертв землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе КНР.

По последним данным, травмы получили более 100 человек. Также сообщается о значительных разрушениях в местных деревнях; по некоторым данным, повреждения получили 1 тыс. домов.

Землетрясение произошло во вторник в 9:05 по местному времени (4:05 по Москве). Эпицентр землетрясения зафиксирован в узде Тингри около города Шигадзе, он залегал на глубине 10 км.

Ведутся поисково-спасательные работы, задействованы более 1,5 тыс. спасателей. Си Цзиньпин потребовал приложить все усилия для проведения поисково-спасательных операций с целью минимизации жертв, расселения пострадавших и обеспечения безопасности.

Владимир Путин Си Цзиньпин Тибет Китай
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