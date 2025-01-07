Число жертв землетрясения в китайском Тибете увеличилось до 95 человек

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - До 95 возросло число жертв землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе КНР, передает во вторник издание South China Morning Post.

Ранее сообщалось о гибели 53 человек.

По последней информации, травмы получили более 100 человек. Также сообщается о значительных разрушениях в местных деревнях; по некоторым данным, повреждения получили 1 тыс. домов.

Землетрясение произошло во вторник в 9:05 по местному времени (4:05 по Москве). Его эпицентр зафиксирован в уезде Тингри около города Шигадзе, он залегал на глубине 10 км.

Ведутся поисково-спасательные работы, задействованы более 1,5 тыс. спасателей. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал приложить все усилия для проведения поисково-спасательных операций с целью минимизации жертв, расселения пострадавших и обеспечения безопасности.

В свою очередь Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 7,1. По данным Associated Press (AP), эпицентр располагался в 75 км к северо-востоку от горы Джомолунгма (Эверест), а после землетрясения были зафиксированы еще 50 афтершоков.

В Непале правительство потребовало от местных властей проверить районы возле эпицентра на предмет наличия пострадавших и разрушений. Хотя землетрясение в значительной степени ощущалось в Непале, информации о травмированных и уроне пока не поступало.

В столице Катманду, в 230 км от эпицентра, землетрясение разбудило жителей и заставило выбежать их из домов на улицы.

AP отмечает, что землетрясение случилось в сейсмически активной зоне, в районе, находящемся на высоте 4,2 тыс. м над уровнем моря.