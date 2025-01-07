Еврокомиссия заявила, что у ЕС нет проблем ни со снабжением, ни с запасами газа

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Евросоюз не испытывает проблем со снабжением газом и запасами в хранилищах, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Я уже говорила это и повторяю: нет проблем со снабжением газом государств-членов", - сказала пресс-секретарь, отвечая во вторник на брифинге в Брюсселе на вопросы, связанные с прекращением украинского транзита российского газа в ЕС 31 декабря 2024 года.

Итконен подтвердила, что уровень запасов газа в европейских хранилищах составляет на данный момент 70%. Это ниже, чем в тот же период 2024 года, но выше средних уровней запасов до 2022 года. Разницу с предыдущим годом представитель ЕК объяснила, в частности, повышением спроса на газ.

При этом она сообщила, что в связи с окончанием действия соглашения об украинском транзите российского газа Еврокомиссия продолжает поддерживать контакты с наиболее затронутыми этим событием странами, особенно с Молдавией, чтобы держать под контролем последствия завершения соглашения и чтобы были обеспечены стабильные поставки.

"В настоящий момент мы поддерживаем контакты на техническом и политическом уровнях со всеми затронутыми сторонами", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, дискуссии по энергетической тематике с партнерами ЕС и затронутыми прекращением украинского транзита государствами-членами ведутся не только по газу, а охватывают более широкий спектр вопросов энергетики.

В ходе этих дискуссий, например, обсуждаются планы Еврокомиссии, ее "дорожная карта" по отказу от российских ископаемых энергоносителей, сообщила представитель ЕК.