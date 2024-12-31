"Газпром" не заказывал транзит через Украину на 1 января

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" не заказывал транзит через Украину на газовые сутки 1 января 2025 года (начинаются с 8:00 утра мск), сообщает "Оператор газотранспортной системы Украины".

Долгосрочный, пятилетний транзитный контракт ПАО "Газпром" с НАК "Нафтогаз Украины" истек 31 декабря 2024 года, и украинская сторона говорила, что не намерена его продлевать. Украинские транзитные мощности также не были выставлены на аукционы бронирования, как это заведено на европейском газовом рынке.

С учетом форс-мажора, объявленного украинской стороной по одному из транзитных маршрутов, с мая 2022 года через Украину может прокачиваться до 42,4 млн куб. м в сутки - около 15 млрд куб. м в сутки.

Среди потребителей российского топлива на этом направлении незадолго до конца 2024 года Австрия отказалась от продолжения получения газа из РФ и обострила ситуацию в арбитраже. Словакия выступила за продолжение поставок.

Еще одним получателем российского топлива через Украину является Молдавия. Республика в 2021 году договорилась с "Газпромом" об аудите исторического долга Кишинева за газ. Затянутый долговой вопрос дает "Газпрому" право в любой момент прекратить поставки газа. Молдавия нашла консультантов, которые поставили под сомнение $709 млн долга, а чиновники страны выразили готовность оплатить лишь $9 млн.

В ноябре 2024 года министр энергетики Молдавии Виктор Парликов приезжал в Санкт-Петербург к главе концерна Алексею Миллеру. В сообщении "Газпрома" по итогам встречи отмечалось, что на ней обсуждались как "варианты организации поставок", так и долг. В связи с отказом Кишинева урегулировать долг "Газпром" уведомил "Молдовагаз", что за нарушение платежных обязательств с 8:00 мск 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Молдавию до 0 куб. м в сутки.